Marjo (71) is lesbisch al wist ze niet dat dat kon: ‘Oh, dit is het dus’

Toen Marjo Hoogzaad (71) uit Tilburg voor het eerst verliefd werd op een vrouw, wist ze niet eens dat dat kon. “Over seksualiteit was ik helemaal niet voorgelicht.” Marjo was niet de enige. Over homo’s en lesbo’s op leeftijd is nu een tentoonstelling te zien voor het station van Tilburg. Een tentoonstelling met levensverhalen van mensen als Marjo: “Meisjes gaan met jongens, dacht ik.”

Marjo woont sinds haar 21e in Tilburg, inmiddels dus 50 jaar. Ze kwam ook in Tilburg uit de kast, want daar werd ze verliefd: “Dat was ik natuurlijk al eerder geweest. Alleen had ik daar geen naam voor. Maar dat gevoel dat ik voor vrouwen had, had ik niet voor mannen.”

Maar in Tilburg leerde Marjo iemand kennen. “Ze was een vriendin van mijn zus. Met haar had ik veel contact, ik werd verliefd en het bleek wederzijds te zijn. Oh dit is het dus, dacht ik. Het was echt een eyeopener.” In ‘bescheiden vorm’ kwam Marjo uit de kast: “Hier in Tilburg was het geen punt. Ik studeerde op het conservatorium, dus er waren er wel meer zo”, lacht ze.

Ze sloot zich aan bij ‘Lesbisch kruid’, de linkse, activistische vrouwenbeweging. Die was in de jaren zeventig heel actief en daar droeg Marjo haar steentje aan bij: “Want vrouwen moeten zelf kunnen beslissen over lijf, leden en verliefdheid”, zegt ze ferm. En lachend roept ze: “Tegen het patriarchaat!” (red. overheersing door mannen) Dan, vergoelijkend: “Maar ik heb geen hekel aan mannen hoor.”