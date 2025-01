Hoogbejaarde vrouw gewond bij overval: weer verdachte opgepakt

Een man van 26 uit Heusden is opgepakt in een onderzoek naar de overval op een 92-jarige vrouw uit hetzelfde dorp. De overval gebeurde eind september vorig jaar, de man is maandag opgepakt. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Hij blijft voorlopig vastzitten.

De vrouw van 92 werd in haar huis aan de Demer door vijf mensen overvallen. Dat gebeurde om vier uur 's nachts toen de vrouw lag te slapen. De overvallers bedreigden de vrouw en eisten waardevolle spullen. De 92-jarige liet dat niet zomaar gebeuren. Ze hield zich kranig en weigerde mee te werken. Daarop trokken de daders de ringen van haar vingers, waaronder haar trouwring. Vervolgens gingen ze zelf op zoek in het huis. Ze gingen ervandoor met nog meer sieraden en een portemonnee. Andere beroving

De opgepakte Heusdenaar, wordt net als een verdachte uit Oss, ook verdacht van betrokkenheid bij de beroving van een 28-jarige man uit Voorburg aan De Bokkelaren in Den Bosch begin oktober. De man dacht online een afspraak te hebben gemaakt om spullen te verkopen, maar hij werd bedreigd en mishandeld. Hij werd gedwongen zijn autosleutels af te geven. Hij werd geschopt en geslagen. De verdachte uit Heusden is in zijn eigen huis aangehouden. Hij en de andere verdachten, die volgens de politie op de dag zelf al werden opgepakt, zitten nog vast.