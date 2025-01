Gat in voordeur van appartement geblazen: man (52) opgepakt

Een 52-jarige man uit Helmond is opgepakt voor de explosie bij een appartement aan de Kasteel-Traverse in zijn woonplaats. Daar werd vorige week een gat in de voordeur geblazen met illegaal zwaar vuurwerk.

De explosie gebeurde op 8 januari rond kwart over vier 's nachts. Bewoners hoorden een harde knal en belden de politie. In de voordeur was een gat geblazen. Niemand raakte gewond. Het onderzoek van de politie leidde naar de 52-jarige verdachte. De man is maandag in zijn huis aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Hij zit nog vast en wordt gehoord. De politie sluit niet uit dat meer mensen worden aangehouden.