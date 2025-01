PSV ontsnapt in knotsgekke bekerwedstrijd en verslaat Excelsior

PSV is ontsnapt aan een blamage in de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren leken dinsdagavond met 2-3 te gaan verliezen van Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior, maar in de allerlaatste seconden schoot Ismael Saibari de gelijkmaker tegen de touwen. In de verlenging bleek PSV met 5-4 te sterk voor de Rotterdammers en gaat het de koker in voor de kwartfinale.

In het bekertoernooi zijn er regelmatig verrassingen, maar PSV-trainer Peter Bosz durfde het aan om zijn basiselftal flink door elkaar te husselen. In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen AZ kregen zeven nieuwe spelers een basisplaats. Onder andere Ricardo Pepi, Joey Veerman en Johan Bakayoko mochten zich vanaf de eerste minuut laten zien. De eerste helft had PSV veel meer balbezit (76 tegen 24 procent) en het kreeg meerdere kansen om de score te openen. Vooral Bakayoko was een plaag voor de Excelsior-defensie, maar de Belg had het vizier niet op scherp staan. Na een klein half uur scoorde hij wel, al had de aanvaller geluk dat verdediger Django Warmerdam zijn uitstekend spelende doelman Calvin Raatsie verraste door een voorzet aan te raken. Bakayoko hoefde alleen maar binnen te tikken en liet de 22.000 toeschouwers juichen. Op advies van de VAR keurde scheidsrechter Allard Lindhout de goal echter af vanwege buitenspel.

PSV-aanvaller Johan Bakayoko met op de achtergrond feestende Excelsior-spelers. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

PSV werd kort daarna benadeeld door de arbitrage toen Guus Til in het zestienmetergebied werd gevloerd. Lindhout wees niet naar de stip en ook de VAR greep niet in. Excelsior overleefde en kreeg kort voor het rustsignaal een grote kans op de 0-1. Aanvaller Lance Duijvestijn profiteerde van foutief verdedigen en verscheen oog in oog met Joël Drommel. De doelman die de bekerwedstrijden mag keepen zag de inzet echter naast gaan. Een paar minuten later was het wel raak. Drommel ging in de extra tijd in de fout bij een dood spelmoment en zag Noah Naujoks voor zijn ogen scoren. Excelsior slaat toe

Het waren de gasten die er niet voor kozen om de 0-1 te verdedigen, maar heel brutaal op jacht te gaan naar de 0-2. Die tweede goal viel bijna vroeg in de tweede helft, maar Drommel voorkwam met een knappe redding een nieuw tegendoelpunt. De 0-2 verscheen na 58 minuten wel op het scorebord door opnieuw Naujoks die dit keer raak kopte uit een corner.

Het 'PSV wakker worden' klonk van de tribunes en met de verse krachten Malik Tillman, Luuk de Jong en Ismael Saibari startte de thuisploeg een offensief voor de aansluitingstreffer. Het vertoonde spel werd echter zwakker en zwakker. Spanning neemt toe

Na 72 minuten volgde dan toch de 1-2. Invaller Tillman kreeg de bal in het doelgebied voor zijn voeten en haalde de trekker over. De gelijkmaker hing in de lucht, maar de ploeg van Bosz voetbalde te slordig om tot echt uitgespeelde kansen te komen. Excelsior had minder moeite met scoren en kwam tien minuten voor tijd op 1-3. Eerst werd een duel op felheid gewonnen, vervolgens op snelheid en daarna was Duijvestijn het eindstation. Pepi zorgde voor hoop bij de Eindhovenaren door in de 86ste minuut zijn ploeg op 2-3 te tikken na een voorzet van invaller Ivan Perisic. Alles of niets was vervolgens het motto en tien van de elf PSV'ers stonden diep op de helft van Excelsior. Het leek niets te worden, maar enkele seconden voor het einde van de wedstrijd viel dan toch nog de gelijkmaker. Saibari was het met de 3-3 waardoor het stadion bijna ontplofte van vreugde.

