Man gepakt met 114 kilo crystal meth op achterbank à 7 miljoen euro

114 kilo crystal meth over de grens smokkelen, gewoon op de achterbank van je auto. Een plan dat gedoemd is om te mislukken, zo ondervond ook een 34-jarige man uit Tilburg. Hij werd door de politie betrapt op de A58, met acht boodschappentassen vol crystal meth in zijn auto. Naar de waarde van 7 miljoen euro kan de man fluiten. Wel hoorde hij dinsdag 5 jaar celstraf tegen zich eisen.

De man werd op 9 april vorig jaar aangehouden op de A58 bij Gilze, toen hij onderweg was van België naar Nederland. Wat hij niet wist, was dat er op dat moment een gps-tracker onder zijn auto hing. De auto was namelijk al eerder in een drugsonderzoek bij de politie in beeld gekomen, waarna ze een peilbaken onder de auto hadden geplaatst.

Toen de politie de man staande hield, viel het oog van de agent op de achterbank van de auto. Die was neergeklapt en vol stond met gevulde big shoppers. Toen hij die controleerde, vond hij plastic bakjes met witte kristallen die leken op crystal meth. De Tilburgse bestuurder werd aangehouden.

Medeverdachten uit Spanje en Frankrijk

Uit nader onderzoek bleek dat hij 114 kilo methamfetamine vervoerde, met een straatwaarde van ongeveer 7 miljoen euro. Uit twee telefoons van de verdachte bleek ook dat hij al langere tijd via Signal communiceerde over de productie en het vervoeren van crystal meth.

Het onderzoek bracht ook twee medeverdachten in beeld, twee broers. De Nissan stond op naam van een van hen en van beide broers is DNA op de boodschappentassen gevonden. De mannen zijn in Frankrijk en Spanje aangehouden en worden allebei verdacht van betrokkenheid.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van vijf jaar geëist tegen de Tilburger. De rechter bepaalt op 28 januari wat zijn uiteindelijke straf wordt. De rechtszaak van de twee broers is in mei.