Megadrugsvondst op A58 leidt tot oppakken bendeleider in Parijs

Een speciale eenheid van de Franse politie heeft in Parijs een belangrijke bendeleider en drugscrimineel gearresteerd. De politie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een 33-jarige man uit Tilburg eerder dit jaar.

In april vond de politie bij een parkeerplaats langs de A58 bij Gilze ruim 100 kilo meth in een auto. Politieagenten zagen dat zijn achterbank was neergeklapt en de hele ruimte vol stond met grote boodschappentassen vol witte kristallen.

LEES OOK: 120 kilo crystal meth met waarde van 9,5 miljoen in auto: man langer vast

Een 33-jarige man uit Tilburg werd opgepakt. Nader onderzoek in deze zaak leidde de politie naar de drugscrimineel in Parijs, aldus de woordvoerster van het Landelijk Parket.

Leider van grote bende

Het gaat volgens Franse media om Saïd A. die de Marokkaanse nationaliteit zou hebben. De man werd zonder incidenten in een snelle operatie door agenten in burger opgepakt toen hij een snackbar verliet in de wijk Barbès, niet ver van het station Gare du Nord.

Volgens Franse media, waaronder Le Parisien, is de 35-jarige arrestant een leider van een grote bende die vanuit Nederland en vanuit België in Europa werkt en nauwe banden heeft met Latijns-Amerikaanse criminelen.

Het OM verdenkt de man van betrokkenheid bij de invoer van crystal meth naar Nederland. De man is opgepakt op basis van een Europees arrestatiebevel van de Nederlandse justitie. De verdachte zou overgeleverd worden aan Nederland.