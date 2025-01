Bekerblamage blijft PSV bespaard: 'Excelsior verdiende meer'

Na de spectaculaire bekerwedstrijd tegen Excelsior was PSV-trainer Peter Bosz duidelijk. Zijn ploeg ontsnapte dinsdagavond aan een nederlaag in de achtste finale en mocht van geluk spreken dat het na verlenging met 5-4 won. "Ik vond dat Excelsior meer had verdiend."

Scheidsrechter Allard Lindhout had de fluit al in zijn handen en wilde gaan fluiten, maar in de laatste seconde van de reguliere speeltijd schoot Ismael Saibari PSV op 3-3. In de daaropvolgende verlenging bleef het erg spannend, maar won de thuisploeg met 5-4 van de Keuken Kampioen Divisie-club. LEES OOK: PSV ontsnapt in knotsgekke bekerwedstrijd en verslaat Excelsior. Bosz: "Ik moet Excelsior een heel groot compliment geven. Ze spelen op een lager niveau, maar hebben 120 minuten vol inzet gespeeld. Ze zetten ons onder druk en hebben daar waar mogelijk gevoetbald. Ik kan me zo goed voorstellen welk gevoel daar overheerst in de kleedkamer. Voetbal brengt niet altijd gerechtigheid."

"Met z'n allen door blijven gaan tot het einde."

De trainer bleef geloof houden in de goede afloop, ondanks dat zijn ploeg lange tijd op achterstand stond. "Als voetballer gaf ik nooit op en als trainer ook niet. We hebben een ploeg die veel scoort en kansen creëert. Het is goed om te zien dat ze met z'n allen door zijn blijven gaan tot het einde."

"Voetballend konden we geen vuist maken."

Bosz startte met zeven nieuwe spelers in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen AZ, maar had dit wedstrijdverloop niet verwacht. "Wij moeten zo'n wedstrijd met alle respect voor Excelsior in een vroegtijdig stadium beslissen. Voetballend konden we geen vuist maken, het was niet goed genoeg. Ik ga de wedstrijd analyseren en beoordelen wat ik er eventueel uit mee kan nemen." Een blamage werd het niet en PSV zit bij de laatste acht in de TOTO KNVB Beker. "Vorig jaar waren we in de achtste finale beter dan Feyenoord, maar verloren we. Nu zijn wij onterecht door, ook dat is voetbal."

"Een geweldige training van 120 minuten."