112-nieuws: Gaslek bij aanleg glasvezel • scooterrijder slaat op de vlucht

12.09

Een veegwagen en een auto zijn vanochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Galliërsweg met de Hartog Hartogsingel in Oss. Een van de bestuurders raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In welk voertuig de bestuurder zat is onduidelijk. De veegwagen raakte ook een lantaarnpaal na de botsing. De schade aan beide voertuigen is groot. De veegmachine werd door een graafmachine uit de berm getrokken.