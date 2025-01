'Voor miljoenen euro's aan onderdelen gestolen door medewerkers bij DAF'

Er is volgens ingewijden voor miljoenen euro’s aan onderdelen gestolen van de Eindhovense truckfabrikant DAF. De diefstal zou zijn gepleegd door medewerkers en vond ergens in de laatste helft van 2024 plaats.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad woensdagochtend. DAF bevestigt aan Omroep Brabant dat er door medewerkers truckonderdelen zijn gestolen van het terrein van het bedrijf.

“Vanzelfsprekend is aangifte gedaan bij de politie en tegen de betrokken medewerkers zijn passende maatregelen getroffen. Verder doen we geen mededelingen”, zo luidt de verklaring van het Eindhovense bedrijf.

Wat er precies is gestolen is onduidelijk. Ingewijden zeggen tegen de krant dat de totale waarde van de gestolen onderdelen uitkomt ‘op een paar miljoen euro’. Het is niet bekend wat er met de onderdelen is gebeurd.

De politie heeft nog niet gereageerd op de diefstal.