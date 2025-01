112-nieuws: vrachtwagen in brand na klapband • man bespuugt conducteur

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.16 Bestuurder rijdt zonder geldig rijbewijs Politie Helmond kreeg woensdagochtend een melding van een slingerende en langzaam rijdende auto op de N279. Het kostte de politie veel moeite om de bestuurder hen te laten volgen. Na het afnemen van een blaas- en speekseltest bleek de bestuurder niet onder invloed te zijn. De bestuurder was alleen niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Daar heeft de politie een proces-verbaal voor opgemaakt.

03.10 Vrachtwagen in brand door klapband Een vrachtwagen kreeg vannacht een klapband op de A73 bij Boxmeer waardoor er brand ontstond. De chauffeur zette zijn vrachtwagen op tijd op de vluchtstrook en koppelde de trekker los van de aanhanger. Daarna stelde hij de hulpdiensten op de hoogte. De brandweer bluste de aanhanger snel met zwaar materiaal waardoor de schade beperkt bleef. Na wat reparatiewerk werd de vrachtwagen onder begeleiding van Rijkswaterstaat langzaam naar een tankstation in Haps gereden. Daar wordt gekeken hoe het materiaal verder vervoerd wordt. Er waren twee rijstroken dicht. Een klapband vormde de oorzaak van de brand (foto: SK Media).

02.30 Huis verwoest door uitslaande brand Een huis aan de Taxandrialaan in Budel heeft dinsdagnacht veel schade opgelopen door een uitslaande brand. De vlammen sloegen via de achterkant van het huis naar buiten. De brandweer sloeg een raam in en zaagde een garagedeur open om bij het vuur te komen. De bewoners wisten op tijd uit het huis te vluchten en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Hier lees je er meer over. De vlammen sloegen via de achterkant van het huis naar buiten (foto: SQ Vision).

02.00 Vechtpartij op straat Politie Helmond werd dinsdagnacht gealarmeerd voor een vechtpartij op straat. Ter plaatste bleek het een ruzie te zijn tussen een ex-partner en familieleden van de vrouw. Er werd geen aangifte gedaan. De politie heeft bemiddeld en een melding gedaan bij Veilig Thuis.

23.30 Man spuugt conducteur in gezicht De politie Geldrop Nuenen kreeg dinsdagavond een melding dat een conducteur beledigd zou zijn. De verdachte zou de conducteur in zijn gezicht hebben gespuugd. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het hoofdbureau. Daar bleek dat de verdachte ook in een ander politieonderzoek betrokken is. Mogelijk wordt de verdachte ook nog een ander feit ten laste gelegd.

23.00 Man verzet zich bij aanhouding in sportcomplex De politie heeft dinsdagavond een man aangehouden in de gemeente Tilburg. Dat meldt de politie Groene Beemden op Instagram. De man was dronken en zorgde voor overlast in een sportcomplex, waar hij weigerde te vertrekken. De man weigerde zichzelf te legitimeren en toen de politie hem aan wilde houden, verzette hij zich hevig. Agenten hebben de man op de grond gedrukt tot hij stopte met zich te verzetten. Agenten hebben de man op de grond gedrukt tot hij stopte met zich te verzetten (foto: Instagram politie Groene Beemden).