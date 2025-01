Bewoners van afgebrand huis hebben een bruiloft: 'Gaat gewoon door'

Enorme pech voor de bewoners van het huis aan de Taxandrialaan in Budel waar dinsdagnacht brand uitbrak. Het huis is van binnen verwoest en ook de huizen van de buren raakten beschadigd. Tot overmaat van ramp hadden de bewoners deze woensdag een wel heel bijzondere dag gepland. "Mijn zoon gaat trouwen vandaag", vertelt bewoonster Mia, terwijl ze haastig zoekt naar nieuwe feestkleren.

De brand brak rond half drie 's nachts uit in het huis. De bewoners lagen op dat moment te slapen. "Mijn dochter hoorde het brandalarm plotseling afgaan en riep dat we het huis uit moesten", vertelt Mia Desar. Ze rende naar buiten en wist nog net haar jas van de kapstok te grissen. "Ik had verder letterlijk niks. Ik stond zelfs op blote voeten", vertelt ze. Het vuur verspreidde zich snel. Al snel sloegen de vlammen via de achterkant van het huis naar buiten. De brandweer moest een raam inslaan en een garagedeur openzagen om bij het vuur te komen. Mia, haar man Ceraar en hun dochter zijn door ambulancepersoneel nagekeken en raakten verder niet gewond.

"Ik heb nu de kleren van mijn zoon aan."

"Het is gewoon niet te bevatten", zegt Mia. Ze zijn 's nachts naar hun zoon gegaan, die in de buurt woont. Daar heeft het gezin kunnen douchen en een beetje kunnen bijkomen van de schrik. Deze woensdag moeten ze weer volop in actie komen, want er staat het gezin nog een bijzondere dag te wachten. "Mijn zoon gaat vandaag trouwen", zegt Mia.

Het huis is vanbinnen verwoest.