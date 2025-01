Tientallen laadpalen van Vattenfall buiten gebruik: extra controle nodig

Energiebedrijf Vattenfall schakelt 190 laadpalen voor elektrische auto's in onze provincie tijdelijk uit. Dat doet het bedrijf omdat de aarding van de laadpalen door de daling van het grondwater mogelijk niet helemaal in orde is. De komende tijd controleert het bedrijf daarom de laadpalen en voert het waar nodig onderhoud uit.

In totaal gaat het om ongeveer twee procent van alle laadpalen van Vattenfall in Brabant en Limburg die nu extra worden gecontroleerd. Aarding nodig voor veiligheid

Net als de aardlekschakelaar in een huis, moet een laadpaal geaard zijn. De pin die wordt gebruikt om een laadpaal te aarden, moet het grondwater raken. Water geleidt elektriciteit namelijk goed, waardoor wordt voorkomen dat het apparaat in het geval van een probleem onder stroom komt te staan. Die stroom wordt dan namelijk afgevoerd naar de grond. Ook voorkomt een goede aarding volgens Vattenfall schade aan de laadpaal bij een blikseminslag en zorgt het voor goede laadsessies. De afgelopen tijd is het grondwaterpeil gedaald. Daardoor kan het zo zijn dat niet alle laadpalen meer goed geaard zijn. De aardpinnen moeten dan dieper de grond in worden geslagen. Regulier onderhoud

Volgens het bedrijf is dit allemaal onderdeel van regulier onderhoud. "De laadpalen worden elk jaar gecontroleerd om de werking en veiligheid te kunnen garanderen", laat Vattenfall weten. "Zodra de monteur zijn werkzaamheden heeft afgerond, wordt de laadpaal weer aangezet." Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, vraagt het energiebedrijf aan bewoners om gebruik te maken van een andere laadpaal in de buurt.