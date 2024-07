Enorme stijging van het aantal laadpalen in Brabant en er komen er nog meer

Goed nieuws voor eigenaren van elektrische auto's: er komen 22.000 nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Energieleverancier Vattenfall mag in een periode van vier jaar de verschillende laadpunten in 78 verschillende gemeenten aanleggen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar waar de laadbehoefte het grootst is.

De afgelopen jaren zijn er in de regio al duizenden laadpunten geïnstalleerd. In totaal gaat het om zo'n 37.000 stuks in zowel Brabant als Limburg. Met de nieuwe laadpunten komt dat aantal in de komende jaren uit op 59.000 stuks. Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd: