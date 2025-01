Koningin Máxima neemt kijkje in hét suikerbietenwalhalla: 'Hart sloeg over'

Koningin Máxima tussen de suikerbieten: dat zie je niet elke dag. Hare Majesteit bezocht woensdagmiddag suikerbieten-walhalla Dinteloord. Ze ging langs bij het megabedrijf Royal Cosun, vooral bekend van de suikerfabriek. "Boeren maken hier echt het verschil", zei Máxima na afloop tegen Omroep Brabant.

"Het was echt een heel mooi bezoek. Het heeft enorm veel indruk gemaakt", vertelde de hoogheid. Om vervolgens te verwijzen naar de duurzame doelen van het bedrijf. "Ze hebben hier grote verwachtingen voor 2030 met het terugdringen van het waterverbruik en de CO2-uitstoot."

'Hart sloeg over'

"Je hart slaat wel een keer over hoor, als je haar dan echt de hand schudt", vertelt teler John van Kasteren uit Boxtel, die nog altijd staat te glunderen. "Geweldig! Echt een mooie ervaring om Máxima een keer te kunnen spreken. Ze luisterde heel erg goed."

"Heerlijk!", roept de hoogheid enthousiast als ze een kaassnack proeft in de innovatieve bakkerij. Máxima liep door de bietenopslagplaats, langs landbouwmachines en sprak uitgebreid met telers en medewerkers. Ze hadden het onder andere over bedrijfsopvolging, duurzaamheid en de toekomst.

'Echt naast me'

"Het was superleuk om haar te ontmoeten. Je ziet haar normaal op tv, nu zie je haar in het echt. Nu staat ze naast je, dat is een hele eer", beschrijft Julia van Marrewijk uit Breda. "Ze stelde goede vragen en luisterde heel erg goed."

Het bezoek van de majesteit kwam niet uit de lucht vallen. De suikerbietengigant won afgelopen mei de Koning Willem I prijs, de Oscar voor het bedrijfsleven. Ze zijn daar in Dinteloord volgens de jury namelijk heel duurzaam en toekomstbestendig bezig. "Echt verdiend", benadrukte de Koningin.