Einde Dakar voor Paul Spierings: 'Ik sta met tranen in m'n ogen'

Een pijnlijke dag voor Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel. De nummer drie van het klassement bij de buggy's kreeg onderweg naar de start van de etappe mechanische pech. Zijn Dakar Rally is daardoor ten einde. Spierings kan vandaag niet starten en rijdt vanaf morgen nog twee etappes buiten competitie mee.

Op weg naar de tiende etappe brak de drijfstang af bij de buggy van Spierings. "Ik sta hier met tranen in mijn ogen", laat de coureur in een eerste reactie weten." Je weet dat dit kan gebeuren, maar dit is echt klote."

Spierings was bezig met een uitstekende Dakar Rally en stond op een derde plek in het algemeen klassement, op een uur achterstand van de leider. Een podiumplek leek hem niet meer te kunnen ontgaan, maar mechanische pech gooit nu roet in het eten.

LEES OOK: Buggyrijder Spierings gooit hoge ogen in Dakar Rally, maar wie is hij?