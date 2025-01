Buggyrijder Spierings gooit hoge ogen in Dakar Rally, maar wie is hij?

Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel is dé verrassing van de Dakar Rally. In Saoedi-Arabië draait hij bij de buggy's mee in de top van het klassement en schreef zelfs geschiedenis door de tweede etappe te winnen. Zijn succes komt niet uit de lucht vallen en is onderdeel van een plan: "De hoogste trede van het podium is echt een droom."

De handen gingen de lucht in, vuisten werden gebald en de omhelzing met zijn navigator Jan-Pieter van der Stelt was stevig en vol adrenaline. Coureur Paul Spierings schreef vorige week geschiedenis door met zijn team als eerste Nederlander in een buggy een etappe in de Dakar Rally te winnen. "Ik heb kippenvel over heel mijn lijf", zei hij na afloop. Of hij ook na de etappe van dinsdag kippenvel had zie je in Bivak Brabant Dakar:



Want de zege is voor Spierings een droom die uitkomt. En zeker geen toeval, want door een nieuw partnerschap met Rebellion van coureur van Alexandre Pesci heeft hij met zijn materiaal een enorme stap voorwaarts gemaakt. Een resultaat van jaren keihard werken en onderdeel ook van een plan om steeds beter te worden.

"Zolang ik adem en kan vechten, ga ik voor het beste."

"Ik ben wel een doorzetter", zegt de Brabantse coureur. "Vroeger op school niet, maar wel met sport. Ik doe dit dan ook goed of niet. Ik vind het anders zonde van de energie én van de poen. Ik sta nooit stil en zo lang ik adem en kan vechten, ga ik voor het beste." Het begon voor Paul Spierings allemaal in 2019 op de motor. Het avontuur, het meemaken van de zwaarste rally ter wereld, speelde daarbij een hoofdrol. Maar om zijn ambitie en prestatiedrang kracht bij te zetten, én voor meer veiligheid, stapte hij na drie jaar over naar de buggy. Zijn team daarna elk jaar beter en groter en groter geworden.

Winnaar Paul Spierings (rechts) en navigator Jan Pieter van der Stelt (links).

"Vroeger vloog ik met een trolleykoffertje naar de Dakar Rally om daar dan op de motor te stappen", vertelt hij. "Nu regel ik alles zelf en zijn we hier met twee buggy's, een persauto, een racetruck voor assistentie, een servicetruck, een vrachtwagen omgebouwd tot hotel en eigen catering."

"Ik leef mijn dromen na en kan nu echt opboksen tegen de grote jongens."

En dat is heel knap, want de ex-bouwvakker regelt ook de financiën zelf. Zijn sponsorbestand is indrukwekkend. "Het is een beetje uit de hand gelopen", zegt de coureur die dus eigenlijk ook teambaas is. "Maar als je veel passie en een doel hebt, dan bereik je dit. Ik jaag mijn dromen na en kan nu echt opboksen tegen de grote jongens." Paul Spierings is Brabants hoop in bange dagen, want nu Janus van Kasteren niet meer meedoet bij de trucks is er voorlopig geen enkele, echte kanshebber op een eindoverwinning. "Ik wil uiteindelijk op de hoogste trede van het podium komen te staan", besluit hij. "Maar dan moet ik ook wat geluk hebben, want het blijft natuurlijk een mechanische sport en alles kan kapot gaan. Maar het is echt een droom."