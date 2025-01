Dakarrijder Ronald van Loon wordt ook warm van oldtimers

Alles, of in ieder geval heel veel, draait in het leven van Ronald van Loon uit Son om auto's. Hij verkoopt ze, spaart ze en adoreert ze. Het is dan ook niet gek dat hij nu in Saudi-Arabië meedoet aan de Dakar Rally. Een portret van de autocoureur die iets recht wil zetten: "Door pech - één dom boutje - hebben we geen medaille gekregen."

"Weet je wat het is", zegt Ronald van Loon (40) als hij rondkijkt en een blik werpt op de meer dan vierhonderd auto's in en rond zijn showroom. "Als een auto echt mooi is, word ik warm van binnen. En oldtimers zoals ze vroeger origineel uit de fabriek kwamen, vind ik het mooiste."

"Ik heb al een paar keer gezworen dat ik stop, maar het is zo mooi."

De passie voor auto's druipt er vanaf bij de man die momenteel voor de tweede keer deelneemt aan de Dakar Rally. Als een kind in een snoepwinkel loopt hij tussen tien oldtimers door die ook in de showroom staan. Hij stapt in een Porsche 356. "Dit vind ik de mooiste. Het is wel een coupé, maar deze is heel mooi gerestaureerd en rijdt ook nog eens echt goed. Het allermooiste is de luchtgekoelde motor. Dat is gewoon mooi om naar te kijken; een icoon op de weg." Lees verder na de video:

De passie voor auto's is een virus dat Van Loon al van kleins af aan meekreeg. "Dat begon al op mijn vijfde toen ik met mijn vader een auto voor hem ging uitzoeken. Ik heb er dan ook mijn werk van gemaakt en verkoop al vanaf mijn achttiende gebruikte auto's. Het is mijn leven. Alles draait om auto's en motorsport."

Ronald van Loon in zijn auto in het Saudi-Arbische Bisha.

Van Loon is ook een fanatieke rallyrijder. Dat geeft hem weer een ander gevoel. "Hierbij gaat het om de adrenaline", zegt de eigenaar van RvL auto's. "Mijn buurman zegt altijd: 3, 2, 1 verstand weg. En dat klopt wel. Ik heb al een paar keer gezworen dat ik stop, want er zijn veel momenten van teleurstelling in deze sport. De weg niet kunnen vinden, technische problemen of uitvallen. Maar als het meezit, is het zo mooi!"

"Door één dom boutje, hebben we geen medaille gekregen."

Twee jaar geleden deed Ronald van Loon voor de eerste keer mee aan de beroemde Dakar Rally. Met wisselend succes. Hij haalde de finish in Saudi-Arabië, maar wel buiten het Dakar-klassement om. "Ik denk daar nog regelmatig met gemengde gevoelens aan terug", zegt hij. "We hebben toen geen medaille gekregen omdat we één dag honderd kilometer te weinig hebben gereden. Door één dom boutje, waardoor we niet op tijd binnen waren." Dat moet dit jaar anders. "We willen koste wat het kost die medaille halen. Maar ik ga ook wel echt rally rijden en niet meedoen om het meedoen; ik wil het beste uit mezelf en de auto halen. In de top kunnen we niet meedoen, want die hebben gigantische budgetten. Maar we willen wel graag beste Nederlander worden." Van Loon is momenteel beste Nederlander in de Dakar Rally en stevent met nog vier etappes te gaan af op de door hem zo gewenste medaille.