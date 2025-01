'Wifi werkt niet meer', hogescholen Fontys de dupe van cyberaanval

Het netwerk van SURF, de ICT-samenwerking van onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland, is getroffen door een DDoS-aanval en dat heeft onder meer gevolgen voor de hogescholen van Fontys in onze provincie. Bij zo'n DDoS-aanval krijgt een netwerk zoveel verkeer te verwerken dat het dit niet aankan, servers worden overvraagd. Studenten en medewerkers van Fontys hebben hierdoor woensdag onder andere problemen met de wifi.

De aanval heeft volgens Wim Pleunis, de woordvoerder van Fontys, niks te maken met de cyberaanval op de TU Eindhoven van afgelopen weekend. "Dit staat er volledig los van", vertelt hij.

DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Bij zo'n aanval worden computerservers bestookt met grote hoeveelheden data, waardoor de servers verstopt raken en geen ruimte meer hebben voor gewoon internetverkeer.