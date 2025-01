Tegelzetter reed rond met vijf ton cash geld, 27 maanden cel geëist

Gaan rijden met een half miljoen cash geld in je auto. Ferret U. (31) deed het en viel 5 augustus op de A17 bij Moerdijk door de mand toen agenten hem controleerden en betrapten. In zijn huis in Den Haag vond de politie nog eens tientallen kilo’s procaïne, een middel dat gebruikt wordt om cocaïne mee te versnijden, en een geldtelmachine. Woensdag hoorde hij voor de rechtbank in Breda 27 maanden cel tegen zich eisen.

Uit de vondsten bleek dat Ferret U. behalve tegelzetten er ook nog andere bijverdiensten op nahield. Maar in de rechtbank in Breda werd woensdag verder niets duidelijk.

Strafkorting

Ferret maakte in de afgelopen maanden namelijk procesafspraken met justitie. Als hij en zijn advocaat geen onderzoekswensen of schorsingsverzoeken zouden indienen en geen verweer zouden voeren tegen het bewijs, dan zou Ferret een mooie korting kunnen krijgen op zijn straf.

De winst voor justitie is dat zo’n zaak veel sneller afgewikkeld kan worden. Er komt ook geen hoger beroep. Ook moet Ferret vrijwillig afstand doen van het geld, zijn auto en andere in beslag genomen spullen, zoals een geldtelmachine en bijna 27 kilo procaïne.

De officier van justitie gaf aan dat hij normaal 36 maanden zou hebben geëist voor witwassen en voorbereiden van drugshandel. Maar door de afspraken eist justitie nog maar 27 maanden cel.

Droge feiten

Ferret zat erbij en keek ernaar in de rechtszaal. Hij hoefde alleen nog maar te verwijzen naar de afspraken en hoefde verder ook niets meer te vertellen. Het enige dat hij eigenlijk zei was dat hij dit allemaal vrijwillig had afgesproken.

Duister blijft daardoor voor de buitenwacht wat de Hagenees nou deed met een half miljoen euro in zijn bescheiden Honda Jazz. Pikte de politie hem er bij toeval uit op 5 augustus op de A17 bij Moerdijk?

De droge feiten zijn dat de politie hem inderdaad aanhield en zijn auto doorzocht. Onder de gehele achterbank werd een verborgen ruimte ontdekt. Daarin lagen twee rugzakken met in totaal vijf ton cash.

Dat Ferret dat niet had verdiend met zijn tegelzetbedrijf is wel duidelijk. Waarschijnlijker is dat hij deel uitmaakt van een bende die zich bezighoudt met de handel in drugs. Vaak zetten die groeperingen koeriers in om het verdiende geld naar een veilige plek te brengen.

Tevreden

Ferret zei er echter niks over tegen de rechters. Hij is tevreden met zijn deal en hoopt dat het allemaal zo snel mogelijk achter de rug is, zodat hij weer opnieuw kan beginnen. “Dit is de eerste en de laatste keer dat u mij hier ziet”, beloofde hij de rechters.

De rechtbank moet de procesafspraken tussen justitie en de verdachte officieel nog goedkeuren. De uitspraak is op 29 januari.