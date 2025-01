Bolle Jos wilde cocaïnevangst kapen in België: 15 jaar cel geëist

Drugsbaas Jos Leijdekkers uit Breda, beter bekend als Bolle Jos, hangt vijftien jaar celstraf boven het hoofd in België. Het Antwerpse Openbaar Ministerie (OM) wil de nog altijd voortvluchtige crimineel achter de tralies hebben, omdat hij in oktober 2023 probeerde een cocaïnevangst van de politie te kapen. Dat heeft het OM woensdagochtend bekendgemaakt. Leijdekkers wordt gezien als opdrachtgever voor de klus.

De cocaïne was al onderschept en lag opgeslagen in een loods in Kalmthout. Een groep, die volgens het OM werd aangestuurd door Leijdekkers, ging naar die loods om met geweld de cocaïnevangst te kapen. Alleen bleek de drugsvangst daar net te zijn weggevoerd door de douane.

Veroordelingen

Deze zaak in Antwerpen is niet de enige tegen Bolle Jos. In juni vorig jaar werd hij door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de internationale handel in cocaïne en omdat hij opdracht had gegeven tot een moord. In totaal ging het toen om de import van bijna 7000 kilo cocaïne.

Voor het mishandelen van een bewaker van de Antwerpse haven kreeg hij kort daarna tien jaar cel.

Voortvluchtig

Leijdekkers is nog altijd niet gepakt. De Nederlandse politie zoekt nog altijd naar hem. Bolle Jos staat onder meer op de Nationale Opsporingslijst en er is een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De import verloopt onder meer via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

