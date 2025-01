Christiaan Bauer tekent contract bij platenmaatschappij van Jan Smit

Christiaan Bauer heeft een contract getekend bij de platenmaatschappij van zanger Jan Smit, Vosound. Dat hebben de platenmaatschappij en de zoon van Frans Bauer woensdag bekendgemaakt via Instagram. Christiaan timmert sinds vorig jaar aan de weg als zanger, toen hij zijn eerste single uitbracht.

De trots druipt van het bericht af. "Enorm blij met deze mooie stap", schrijft een stralende Christiaan er zelf over. En uiteraard is ook vader Frans 'super trots'. "Heel veel succes, lieve Chris", schrijft hij.

"Wij zijn heel erg trots dat we de komende tijd zijn muziek mogen uitbrengen. Hopelijk kunnen we bijdragen aan een succesvolle carrière in de toekomst", laat Jan Smit in het bericht weten.

Optreden in Ahoy

Christiaan heeft al de nodige podiumervaring. In juni vorig jaar bracht hij zijn eerste eigen single ' Vlinders' uit. Net als Frans toert hij door het land om op te treden. Afgelopen oktober stond hij in Ahoy op het podium tijdens het concert van zijn vader.

Daarmee ging een droom in vervulling. "Ik stond vroeger altijd met een nepmicrofoon aan de zijkant van het podium mee te zingen, alsof ik zelf beroemd was", vertelde hij na het concert. "Nu doe ik ongeveer hetzelfde, maar dan met een echte microfoon."

Bekijk hier beelden van het optreden, waarin een ode werd gebracht aan zijn overleden opa: