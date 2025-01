Stacaravan compleet verwoest door brand

Een stacaravan is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand op camping De Brug in Herpen. Bij de stacaravan is een jerrycan gevonden, de politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

De brand in het chalet aan de St. Sebastianusstraat werd rond kwart over elf opgemerkt en bij de brandweer gemeld. De brandweer rukte uit met een blusvoertuig en een waterwagen maar bij aankomst stond de caravan al compleet in brand en bleek niet meer te redden. Brandweer liggend op de grond

Er werd gevreesd voor gasflessen in de caravan, dus ging de brandweer heel voorzichtig te werk. Brandweerlieden hebben de brand liggend op de grond en van achter andere vakantiewoningen bestreden. Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. In de buurt van de caravan is een rode jerrycan gevonden. Die heeft de politie meegenomen voor sporenonderzoek. De oorzaak van de brand wordt nog door de politie onderzocht. Een leidinggevende van de politie bevestigde vannacht dat rekening wordt gehouden met brandstichting.

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision