Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding vier verdachten

De politie heeft woensdagavond waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van vier mensen in Almkerk. In een huis aan de Ster zou sprake zijn van een bedreiging met een mogelijk vuurwapen.

Bij de aanhouding heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis is onduidelijk. Ook is niet bekend waarom de schoten gelost zijn. De politie wilde daar vannacht niets over kwijt.

Bij de aanhoudingen raakte voor zover bekend niemand gewond. De recherche doet onderzoek naar wat er zich in het huis heeft afgespeeld.

Ze roept getuigen op om zich te melden.