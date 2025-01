Hongerige man sluipt gesloten restaurant in en geniet van panini

Een hongerige voorbijganger is in de nacht van dinsdag op woensdag bij Dunkin' Donuts binnengeslopen in Eindhoven en heeft daar genoten van een panini. Hij vertoefde zo'n twee uur in het gesloten restaurant en vertrok met een lading promotiematerialen. Dat heeft de politie woensdagavond gemeld.

Daarna dronk de man nog wat en at hij slagroom uit een spuitbus, zo schrijft de politie op Facebook. "De verdachte had vermoedelijk honger nadat hij waarschijnlijk iets te veel alcohol had gedronken." Onderzoek van de politie leidde naar de verdachte. Die kon thuis worden aangehouden. Daar werd de buit gevonden. Die wordt teruggebracht naar het restaurant. Omdat de man zoveel spullen mee had genomen, is aangifte gedaan. Bij Dunkin' Donuts bevestigt een medewerker het voorval. Op beveiligingsbeelden hebben ze de man bezig gezien. Verder wil de medewerker niks kwijt. "We zijn nog aan het onderzoeken hoe dit kon gebeuren."