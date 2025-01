Snelle Bibi was in drie sporten talentvol, maar maakte deze keuze

Een relatief nieuw gezicht in de Nederlandse shorttracktop is Bibi Arts. De 20-jarige Udense was als reserve opgeroepen voor het EK in het Duitse Dresden komend weekend, maar kreeg donderdag te horen dat ze niet in actie komt. Die grote toernooien gaan er in de toekomst ongetwijfeld wel komen voor de zeer getalenteerde Bibi, die in haar tienerjaren in nog twee sporten goed was. “Ik vind het leuk om risico te nemen.”

Bibi komt uit een echte schaatsfamilie. Haar opa ging in de winter als het kon schaatsend naar school. Toen Bibi als kind op een winterse dag in Uden haar schaatsen aantrok, wilde ze zo lang mogelijk op het ijs blijven. “Ik ‘naaide’ eruit en wilde niet meer naar huis. Mijn ouders hebben me daarom maar korte tijd later bij de dichtstbijzijnde schaatsbaan in Den Bosch aangemeld voor schaatsles.”

Haar trainer was de vader van Xandra en Michelle Velzeboer, wereldtoppers in het shorttrack. Ze vond schaatsen heel leuk en daarnaast richtte ze zich al snel op shorttrack. “Als klein dropje werkte ik vooral aan mijn techniek, daar had ik aanleg voor. Toen ik ouder werd, groeide ik wel, maar bleef ik een spillebeen. Iedereen om mij heen werd sterker en ik werd soms aan alle kanten voorbij gereden. Het gaat nu goed, maar die kracht kom ik nog steeds een beetje tekort. Ik ben meer body aan het kweken, net dat laatste beetje om voor de winst mee te kunnen doen.”

In schaatsen en shorttrack was ze talentvol en daar kwam wielrennen bij. De fiets was voor Bibi een goede voorbereiding op het winterseizoen en ze bleek ook hier snel te zijn. Zo werd ze, ondanks dat ze weinig ervaring had, elfde op het NK in haar leeftijdscategorie. “Door een schouderblessure, opgelopen door een val tijdens het skeeleren, lukte het me niet meer om te trainen. Daar kwam de coronaperiode bij en ik stopte met fietsen.”

Bibi besloot zich na de coronajaren volledig te richten op shorttrack. In de jeugd pakte ze verschillende prijzen op grote toernooien en nu is ze bij de senioren doorgebroken richting nationale top. Eind vorig jaar debuteerde ze bij de World Tour in Seoul. Na het NK vorige week, waar ze zilver pakte op de 1000 meter, werd ze als reserve opgeroepen voor het EK komend weekend in Dresden. “De oproep kwam niet 100 procent onverwacht, maar mijn koffer stond nog niet klaar hoor.”