Cel voor inbreker die politiehond meesleurde met zijn auto

Een 32-jarige man uit het dorp Zeeland moet ruim drie maanden de cel in voor het mishandelen van een agent en zijn politiehond tijdens een vluchtpoging. De man werd afgelopen zomer op heterdaad betrapt tijdens een auto-inbraak. Toen een agent hem wilde aanhouden, stapte hij in een auto, gaf gas en sleurde de hond meters mee.

De man reed 12 juni 's nachts bij de Oranjestraat in Uden en probeerde op verschillende plekken in te breken in auto’s. Daarvoor werd de politie gealarmeerd. Terwijl de man bezig was, wilde een agent hem aanhouden. De inbreker rende daarop terug naar zijn eigen auto, stapte in en startte de wagen.

Kogels afgevuurd

Toen de agent zijn deur opentrok, gaf de man gas en reed hij hard achteruit. De agent viel op de grond en de politiehond, die half in de auto hing, werd meegesleurd. Toen de man vervolgens weer vooruit reed om te ontkomen, trok de agent zijn wapen en vuurde hij twee kogels af. Een daarvan raakte het been van de verdachte. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Het voorval had grote impact op de agent. In zijn loopbaan van bijna 39 jaar voelde hij zich nooit eerder zo bedreigd dat hij zijn vuurwapen moest trekken en schoten af moest vuren, zegt het Openbaar Ministerie. Het raakte hem ook om te zien dat zijn hond gewond was en dat hij hem mogelijk nooit meer mee naar huis zou kunnen nemen.

De rechter neemt het de dader zeer kwalijk dat hij zich ‘zo risicovol en volstrekt onverantwoord’ gedroeg tegen de agent. Hij had volgens de rechter moeten luisteren en zich moeten overgeven.

Strafvermindering

De inbreker zou een licht verstandelijke beperking hebben, ADHD en meerdere verslavingen. De rechtbank beschouwt hem daarom als verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet 106 dagen de gevangenis in, zo’n drieënhalve maand. Ook moet de man zich melden bij reclassering en zich laten behandelen bij een zorgverlener.

Het is niet duidelijk hoe het nu met de agent en zijn hond gaat.