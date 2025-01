Man steelt peperduur sieraad bij juwelier, nadat hij er twee uur lang wacht

Een dief met extreem veel geduld heeft een dure set sieraden gestolen bij een juwelier in Eindhoven. Met een smoes wachtte de man net zolang tot hij even alleen in de zaak was. Na twee uur zag hij zijn kans schoon en griste hij een dure set sieraden achter de balie vandaan. Met de buit ter waarde van 5000 euro ging hij er vervolgens vandoor.

De man sloeg op 21 december toe bij een juwelier in de Eindhovense Kruisstraat, maar de politie maakte dat donderdag pas bekend. Ook bracht ze herkenbare beelden van de man naar buiten.

De man kwam die zaterdag rond half vier de juwelierszaak binnen. Hij zei dat hij geïnteresseerd was in een set van een halsketting en een armband, die in de etalage lag. Om deze aan hem te laten zien, haalde de juwelier de sieraden uit de etalage.

Twee uur lang gewacht

De dief vertelde dat hij de set samen met zijn broer cadeau wilde doen aan een ander familielid. Vervolgens begon hij te bellen en hij vertelde de juwelier dat zijn broer onderweg was om de set sieraden te bekijken. Maar die moest nog wel een flink eind rijden.



Alles bij elkaar zat de man zo’n twee uur, bellend in de winkel. Toen hij op enig moment even alleen in de zaak was, zag hij zijn kans schoon. Hij dook achter de toonbank en haalde sieraden uit het doosje.

Bijna betrapt

Op dat moment werd hij bijna betrapt door een medewerker. Hij verstopte het sieraad snel, zo is ook te zien op camerabeelden, en met een smoes dat zijn broer buiten op hem staat te wachten, laat de vrouw hem gaan. Pas toen hij buiten was, ontdekte ze dat het sieradendoosje leeg was. De man ging er vandoor met een halsketting en een armband met een totale waarde van 5000 euro.

De politie deelt camerabeelden van de man, in de hoop dat mensen hem herkennen. Het gaat om een Arabische jongen van tussen de 25 en 30 jaar oud met een zwart baardje. Hij droeg een dure, zwarte Parajumper jas, een heuptas van het merk Prada en een zilveren designer bril. Verder had hij een lichtblauwe spijkerbroek aan en zwarte schoenen met een witte opdruk, vermoedelijk van het merk Balenciaga.