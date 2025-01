Wonen in de stank is niet alleen vervelend, het is ook hartstikke ongezond

Een mestgeur in en rondom je huis, daar staat niemand om te springen. Maar daarnaast is het ook nog eens hartstikke ongezond. Geuroverlast zorgt namelijk voor veel stress bij omwonenden van veehouderijen, met alle gevolgen van dien. Volgens onderzoek van adviesbureau Pouderoyen Tonnaer wonen er op dit moment 16.000 Brabanders in de stank.

In vervuilde lucht wonen is enorm slecht voor je. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat Nederlanders die langdurig in lucht met veel fijnstof en ammoniak wonen, gemiddeld dertien maanden korter leven. Deze fijnstof wordt voor een groot gedeelte uitgestoten door veehouderijen, waar we er in Brabant enorm veel van hebben. Maar naast fijnstof, dat een heel direct effect op de gezondheid heeft, zorgen boerenbedrijven ook voor stank. Al die dieren poepen, en waar stront is: is stank. LEES OOK: Overheid voert jarenlang wanbeleid, nu zitten 16.000 Brabanders in de stank Mensen die in de stank wonen, gaan zich hieraan ergeren. Deze ergernis noemt de GGD ‘hinder’. Ondanks dat de mate van hinder verschilt per persoon, is het volgens milieu-arts Rob van Aalsburg toch echt een probleem. Onderzoek laat zien dat geuroverlast heel concrete gevolgen kan hebben. Hinder zorgt volgens deze onderzoeken voor stress. “En dat betekent concreet dat mensen niet fijn wonen”, vertelt Van Aalsburg. “Ze zijn vaak niet trots op hun huis. Ze vieren hun verjaardag niet graag thuis, kunnen hun was niet buiten ophangen en het raam kan niet open wanneer ze dat graag zouden willen.”

Mensen die last hebben van stank moeten hun gedrag continu aanpassen. Daarnaast is het iets dat je zelf niet in de hand hebt, wat het gevoel van onmacht versterkt.

"Wanneer ik bezoek over de vloer krijg, moet ik m’n verhaal al klaar hebben."

Paul Arts woont om de hoek bij twee grote varkensstallen in het buitengebied tussen Boxmeer en Sambeek. Hij ruikt de duizenden varkens die om hem heen op stal staan, en herkent de gevoelens van schaamte: “Je probeert het toch een beetje te verhullen. Wanneer ik bezoek over de vloer krijg, moet ik m’n verhaal al klaar hebben”, vertelt hij. “En van telkens dat verhaal oprakelen komt alles weer naar boven.” LEES OOK: Paul (74) schaamt zich voor zijn 'mesthuis': 'Je probeert het te verhullen' Dag in, dag uit stressen, ook wel chronische stress genoemd, heeft heel reële effecten op de gezondheid volgens de GGD. Aan de exacte gevolgen daarvan is volgens Van Aalsburg lastig maat en getal te geven. Wel is bekend dat het de kans op ziekten verhoogt. Daarnaast heeft chronische stress invloed op het denkvermogen. Iemand met chronische stress is minder goed in staat om met problemen om te gaan. Geur detecteren is een overlevingsmechanisme. Zo ruiken we bijvoorbeeld aan een pak melk om te bepalen of deze nog te drinken is. Iemand die continu stank ruikt, staat daardoor continu op scherp, in een soort ‘overlevingsstand’, en ervaart daar stress door.

"Hinder is subjectief, maar dat betekent niet dat het irreëel is."