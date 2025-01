'Best bewaarde geheim' van Eindhoven gaat bijna open voor iedereen

Het mysterieuze, voormalige landgoed van de familie Philips in Eindhoven was een eeuw lang niet toegankelijk voor publiek. Op een enkele keer na dan. Maar daar komt dit jaar verandering in. Natuurmonumenten gaat excursies geven op het landgoed, De Wielewaal, en helpen de natuur te beheren. In een voormalige tuinmanswoning moet uiteindelijk een bezoekerscentrum van de organisatie komen.

Een metershoog hek houdt geïnteresseerden nog altijd buiten de deur van het immens grote voormalige landgoed van de Philips-familie. Het is de plek waar Frits Philips van 1934 tot aan zijn dood in 2005 woonde. In de tweede helft van dit jaar moeten de poorten open gaan van een groot deel van het enorme landgoed. Er wordt nog gekeken of het park 's avonds op slot gaat. "Er staat toch een hek omheen", zegt de Eindhovense wethouder Rik Thijs.

De poort van de Wielewaal (foto: gemeente Eindhoven)

Als de poorten opengaan, kan iedereen zelf gaan kijken hoe het er hier uitziet. “Het is supermysterieus", zegt Thijs bij het pand waar ooit tuinman woonde. "Zo was er vroeger ook een doolhof. Dat willen we in ere herstellen, misschien op een eigentijdse manier." Het natuurrijke gebied met vijf landhuizen strekt zich uit over 142 hectare, zo'n tweehonderd voetbalvelden. "Het is net zo groot als vier keer het Vondelpark", weet de verantwoordelijk wethouder. De gemeente maakte drie jaar geleden 29 miljoen euro over naar de rekening van de toenmalige eigenaar, sokkenboer Marc Brouwers.

"Eindhovenaren staan te dringen om hier op te komen."

Wethouder Thijs kwam al verschillende keren op de fiets naar het afgesloten landgoed waar hij dan weer een bespreking had over de toekomst van het terrein. “Elke keer word ik overrompeld door de immense omvang van het gebied. Ieder jaargetijde is het hier anders."

foto: gemeente Eindhoven

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de voormalige tuinmanswoning wordt omgebouwd tot bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. "Eindhovenaren staan te dringen om hier op te komen", zegt Jasper Kuperus van Natuurmonumenten. "Het magische is dat een heel prominente Eindhovenaar hier heeft gewoond. Hij heeft dit afgebakend als de locatie voor zijn 'me-time', tijd voor zichzelf. Het is magisch omdat het eigenlijk nooit toegankelijk is geweest." De gemeente verhuurt de voormalige tuinmanswoning aan Natuurmonumenten. In het centrum is plek voor drie vaste medewerkers en ongeveer honderd vrijwilligers. Het bezoekerscentrum wordt een van de ingangen voor een bezoek aan de Wielewaal. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over planten en dieren die op het landgoed leven of om met een gids mee gaan wandelen en zo informatie over het landgoed krijgen.

"Waar zat hij op zijn bankje?"

Natuurmonumenten heeft ook nog plannen voor een winkel en een kleine horecagelegenheid op De Wielewaal. Voor kinderen komt er een flinke speelgelegenheid.

Op deze plek moet een speelplek voor kinderen komen (foto: Rogier van Son)

"Volgens mij hebben heel veel mensen er behoefte aan om te kijken waar meneer Philips heeft gelopen. Waar zat hij op zijn bankje? Dat staat bij een heel mooi pad. Daar zat hij elke dag. Dat is de belevenis waar de Eindhovenaar volgens mij naar zoekt. Laat mij daar eens op zitten." Natuurmonumenten heeft veel ervaring met het beheren van bezoekerscentra in natuurgebieden. Het wordt de eerste keer dat de natuurorganisatie in 'de bewoonde wereld' zit. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De gemeente en Natuurmonumenten willen het bezoekerscentrum volgend jaar voorjaar openen.