Bestaande stankoverlast aanpakken is lastig, ook met nieuwe wetgeving

Gemeenten moeten nieuw geurbeleid opstellen. De wet geurhinder en veehouderij is verouderd, en er moeten nieuwe plannen komen die zich houden aan de nieuwe richtlijnen van de Omgevingswet. Dat is fijn voor veel Brabanders, want dat betekent dat geuroverlast in de toekomst niet verder groeit. Toch blijft het lastig om huizen die op dit moment al in de stank staan te helpen.

De richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet bieden volgens de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant namelijk ‘niet meer instrumenten om bestaande geurbelasting te verminderen’. Woon je tussen meerdere stallen, dan krijg je vanuit meerdere bronnen geur rondom je huis. In de oude wetgeving werd deze opeenstapeling van geuruitstoot, de zogenoemde achtergrondbelasting, niet genoemd. Bij het verlenen van een vergunning werd enkel gekeken naar de uitstoot van de aanvrager, waardoor duizenden Brabanders in de stank wonen. In de Omgevingswet wordt deze opeenstapeling wél benoemd. Iedere gemeente is vrij om haar geurbeleid zelf op te stellen, maar moet hier wel rekening mee houden. Ook moet de geuruitstoot onder de norm van 19,4 Ou. Geur wordt gemeten in zogenoemde ‘odeur units’, oftewel Ou. Alles dat boven die limiet ligt, is door de rechtbank in Den Haag ‘onacceptabel’ verklaard. LEES OOK: Overheid voert jarenlang wanbeleid, 16.000 Brabanders zitten nu in de stank

Goed nieuws natuurlijk, want daardoor zitten er minder mensen in de stank. Gemeente Land van Cuijk, waar net als in Deurne veel varkensboeren actief zijn, presenteerde in december een eerste versie van het nieuwe geurbeleid. Deze is nog gebaseerd op de oude geurwetgeving, maar wordt gedurende het jaar gemonitord. Eén van de uitgangspunten van dat beleid is een geurnorm van 2 Ou in de kernen en een norm van 8 Ou voor het buitengebied.

"Zoek maar een andere plek voor je woningen."