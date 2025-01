Werkendam krijgt derde haven, bedrijven hebben 'chronisch ruimtegebrek'

De binnenvaartindustrie rond Werkendam heeft grootse plannen om haar leidende positie in Nederland te versterken. Een derde insteekhaven en - op langere termijn - een volledig nieuwe haven zijn nodig om de ambities te verwezenlijken. Een groot aantal bedrijven kampt met ‘chronisch ruimtegebrek’.

Directielid Patrick de Pree van scheepsbouwbedrijf Concordia Damen is het met de wethouder eens. Zijn bedrijf bouwt binnenvaartschepen, tankers, duwboten en riviercruiseschepen. "Voor ons is het huidige tekort aan ruimte een grote zorg. We zitten nu verspreid over verschillende locaties in Werkendam. Logistiek is het erg lastig om onze werkzaamheden efficiënt uit te voeren."

Rond de Biesbosch- en Beatrixhaven in Werkendam zijn zo’n vijftig bedrijven actief in de maritieme industrie. Veertig procent van alle grote binnenvaartschepen in Nederland is hier gebouwd. De sector biedt werk aan zo’n 2700 mensen.

Een nieuwe insteekhaven en een verlenging van de kade in Biesboschhaven is op korte termijn een oplossing voor het ruimtegebrek waarmee een aantal bedrijven kampt. Zo kan scheepsbouwer Concordia Damen zich in de toekomst meer gaan richten op de bouw van riviercruiseschepen. Patrick de Pree: "Hiervoor bestaat grote behoefte aan een extra kade aan de Nieuwe Merwede."