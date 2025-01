Twee vrouwen binnen tien minuten slachtoffer van gewelddadige berovingen

Het was woensdagavond in Tilburg in korte tijd twee keer raak met gewelddadige berovingen. Eerst probeerden een man en vrouw een 29-jarige vrouw te beroven. Tien minuten later werd een 20-jarige vrouw beroofd van haar tas. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.

De poging tot beroving gebeurde rond negen uur aan de Alleenhouderstraat. De 29-jarige vrouw fietste daar toen een man en vrouw voor haar op het fietspad gingen staan. Ze eisten geld van haar, toen het slachtoffer weigerde dit te geven, gebruikten ze geweld. De vrouw zag op dat moment een voorbijganger en riep hem om hulp. Toen de man haar kant opliep, draaiden haar belagers zich naar hem om. De vrouw wist toen te vluchten. Vrouw steelt tas en rent weg

Zo'n tien minuten later werd een tweede vrouw, van 20 jaar oud, beroofd. Dat gebeurde aan de Coba Pulskenslaan, zo'n drie kilometer van de eerste beroving. De vrouw liep over straat toen een auto dicht bij haar in de buurt stopte. Een vrouw stapte uit de auto en rende op het slachtoffer af. Ze pakte met geweld de tas van de vrouw af en rende terug naar de auto. De politie laat weten dat het erop lijkt dat de twee berovingen op dezelfde manier zijn uitgevoerd. Of er een verband is, wordt nog onderzocht. De politie is nog op zoek naar getuigen.