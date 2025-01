Willem II haalt nieuwe middenvelder: Duitse jeugdinternational Kaygin

De spelers die Willem II dit seizoen haalde, kwamen voor een groot deel uit de Belgische competitie. Voor de nieuwste aanwinst deden de Tilburgers zaken in Oostenrijk. Middenvelder Dennis Kaygin (20) komt op huurbasis over van SK Rapid uit Wenen, waarbij Willem II ook een optie tot koop heeft bedongen.

Na de komst van de Belgische huurling Youssuf Sylla van Charleroi een kleine twee weken geleden, is Kaygin deze winterstop de tweede nieuweling in de selectie van Willem II. Volgens technisch directeur Tom Caluwé een talentvolle, veelzijdige middenvelder. "Een fysiek sterke speler die ook in balbezit zijn kwaliteiten heeft. Met zijn komst vergroten we de concurrentie op het middenveld."

Kaygin speelde in de jeugd van het Duitse 1. FSV Mainz 05. In 2023 verkaste hij naar SK Rapid. De voormalige Duits jeugdinternational met roots in Zweden en Turkije, waarvoor hij vorig jaar werd opgeroepen voor Onder 20 jaar, speelt er voornamelijk wedstrijden in het tweede elftal.