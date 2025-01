Agent rijdt met 209 kilometer per uur over A67: taakstraf geëist

Een agent uit Helmond heeft anderhalf jaar geleden met zijn politiewagen een ernstig ongeluk veroorzaakt op de snelweg A67 bij Ommel. Hij gaf in de rechtbank in Den Bosch toe dat hij die avond 209 kilometer per uur reed. De officier van justitie eiste deze donderdag een taakstraf van 120 uur. Ook zou de 36-jarige man voor een jaar zijn rijbewijs moeten inleveren.

Bij het ongeluk op 20 juli 2023 raakte een vrouw ernstig gewond. De auto waar ze in zat, sloeg over de kop. Daarna werd de bestuurster uit de auto geslingerd. Wat er die avond precies is gebeurd, bleef lang onbekend. De politie heeft dit nooit naar buiten gebracht. Wel was duidelijk dat de bestuurster ergens van was geschrokken. Dat blijkt nu de agent te zijn: de politiewagen haalde haar die avond met een snelheid van 209 kilometer per uur in.

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision.

De vrouw schrok hier zo van dat ze aan het stuur van haar auto trok en daarna via de middenberm van de snelweg raakte. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De A67 was tijdelijk dicht, zodat de politie onderzoek kon doen naar de oorzaak van het ongeluk. Meerdere automobilisten kregen die avond een boete van 385 euro, omdat ze tijdens het rijden foto's van de gevolgen van het ongeluk maakten. Taakstraf geëist

De officier van justitie eiste donderdag een taakstraf tegen de man. Ook werd geëist dat de Helmonder voor nog eens een jaar zijn rijbevoegdheid kwijtraakt wanneer hij de komende twee jaar weer in de fout gaat. De schade aan de wagen was groot: