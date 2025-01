112-nieuws: auto eindigt boven sloot • ongeluk zorgt voor vertraging

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.58 Ongeluk op N2, rechterrijstrook dicht Er is een ongeluk gebeurd op de N2 van Eindhoven naar Maastricht bij Veldhoven-Zuid. De rechterrijstrook is dicht, dat leidt tot een kwartier vertraging aldus Rijkswaterstaat.

08.40 Problemen A27 opgelost De A27 bij Oosterhout is weer vrij. Op de rechterrijstrook stond een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde tot vertraging, inmiddels is de weg weer vrij en kan het verkeer weer rijden. De kapotte vrachtwagen (foto: Rijkswaterstaat).

07.13 Kapotte vrachtwagen op A27 De rechterrijstrook van de A27 van Gorinchem richting Breda is afgesloten bij Oosterhout. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond kwart voor zeven tot een negen kilometer lange file vanaf Nieuwendijk, goed voor een klein halfuur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen rond half negen zijn opgelost.

05.30 Waarschuwing voor dichte mist Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist. Op sommige plaatsen zou het zicht minder dan tweehonderd meter zijn. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven tot twaalf uur vanmiddag. Lees hier meer.

02.38 Auto eindigt boven sloot Een voorbijganger ontdekte afgelopen nacht een auto die ondersteboven boven een sloot naast de Diepveldenweg in Eersel lag. Inzittenden waren nergens te bekennen. Wanneer de auto daar belandde, is niet duidelijk. Maar op het moment dat de auto ontdekt werd, rond halftwee, was het erg mistig. De auto werd op het gras getrokken (foto: Rico Vogels/SQ Vision). De auto werd door hulpdiensten op het gras getrokken en een takelbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. De auto is zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision