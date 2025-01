112-nieuws: scooterrijder gewond na ongeluk • vrouwen op fiets aangereden

16.04

De agenten van omgeving Best en Oirschot zagen gisteravond op de snelweg een auto rijden die stond gesignaleerd als verduisterd. Dat houdt in dat de auto is geleend of gehuurd maar nooit terug is gebracht naar de rechtmatige eigenaar.

Toen ze het voertuig controleerden, vonden ze in de kofferbak vier grote zakken met henneptoppen. De bestuurder is aangehouden en de auto is in beslag genomen.