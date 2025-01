Roemruchte band 'En Gij Dan?' na 25 jaar weer bij elkaar: 'Lekker batsen'

“Bier, muziek en plezier. Het is alsof we nooit zijn weggeweest.” Vijfentwintig jaar nadat ze gestopt waren, vond de dialectband ‘En Gij Dan?’ uit Sint Willebrord een reden voor een feestje. Binnenkort geeft het legendarische gezelschap uit ’t Heike een jubileumconcert. Naast het bekende repertoire hebben de mannen zowaar kans gezien om speciaal voor de gelegenheid een nieuw nummer te presenteren.

“Het begon te kriebelen”, lacht frontman Conny Huybregts. “Het idee kwam van onze gitarist Paul omdat het binnenkort precies vijfentwintig jaar geleden is dat we ons eerste singeltje ‘We rijden om Skimmia’s’ uitbrachten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin niet meteen enthousiast was. Toen we eenmaal begonnen met repeteren, had ik toch weer zin om te spelen in een kot vol volk.”

"We hadden niet in de gaten dat we zo populair waren."

'En Gij Dan?’ was jarenlang wereldberoemd in West-Brabant en is inmiddels tot cultstatus verheven. Tijdens optredens ging steevast het dak eraf. Nummers zoals ‘Lekkere Kul’ of ‘Edde Gij da Wok?’ werden uit volle borst meegezongen. Conny: “Wij hadden destijds zelf niet eens in de gaten dat we zo populair waren. Pas toen ik filmpjes zag waarbij mensen onze nummers meezongen in Benidorm of tijdens een après-ski party in Oostenrijk, realiseerde ik mij dat we toch wel iets teweeg hebben gebracht.” Landelijk haalde de Heikese formatie alle voorpagina’s met het nummer ‘Waar is de Pinautomaat?’ Zanger Conny schreef het nummer nog op dezelfde ochtend van de geruchtmakende pinautomaatkraak in het dorp. “Om half vier hadden ze de gevel met een shovel aan puin gereden en om elf uur leverde ik het singeltje af bij de lokale omroep Rucphen FM”, vertelt de bandleider trots.

En Gij Dan? vlnr: Paul Geudens, Conny Huybregts, Ruud Hagens, William Valentijn, Bennie Rokx

“Met de recherche op achtergrond maakten we met bivakmutsen op even later opnames voor de videoclip. Toen de reporter van het NOS-journaal ons vroeg hoe we dit voor elkaar hadden gespeeld, antwoordde ik dat we het nummer die avond van tevoren al hadden opgenomen. Ik geloof dat hij het niet helemaal begreep, hahaha.”

"We laten het weer gezellig ouderwets ‘batsen’ zoals we dat vroeger deden.”

‘En Gij Dan?’ zingt eigen dialectteksten op bestaande nummers. Voor hun nieuwe nummer ‘Ik krijg alleen maar Schelles’ leende de band de melodie van ‘Living Next Door to Alice’. “Op ’t Heike krijgen mensen ‘een bak mee schelles’ wanneer ze iets verkeerds doen. In Amsterdam krijg je in zo’n geval op je donder”, verduidelijkt Conny. Het jubileumconcert van ‘En Gij Dan?’ is op zaterdag 25 januari in zaal ’t Pleintje, de plek waar het 25 jaar gelden allemaal begon. Conny: “We hebben leuke show in elkaar gedraaid met verkleedpartijen, vuurwerk, confetti en noem maar op. We laten het weer gezellig ouderwets ‘batsen’ zoals we dat vroeger deden.” Met het lied 'Waar is de Pinautomaat' kreeg de band landelijke bekendheid:

Het nieuwe nummer van En Gij Dan Ik krijg alleen maar schelles!: