Zo sloot gevallen coffeeshopkoning Van Laarhoven geheime deal met justitie

Honderden gevangenen in veel te krappe, warme en vieze cellen. Vijf jaar leefde Tilburger Johan van Laarhoven onder die erbarmelijke omstandigheden in 'de hel van Bangkok'. Oorzaak? Zijn verleden als eigenaar van coffeeshopketen The Grass Company. Een tijd waarin hij volgens justitie onder meer miljoenen euro's aan belasting ontdook en geld witwaste.

Maar wat heeft hij nou écht op zijn kerfstok? Deed de Nederlandse overheid er goed aan om hem in Thailand te laten arresteren? Waarom kreeg hij daar een celstraf van ruim honderd jaar? En hoe sloot hij onlangs een geheime deal met justitie, waardoor in ieder geval een deel van de zaak definitief gesloten wordt? Antwoorden op al deze vragen krijg je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.