Moeite om met dementerende vader om te gaan? Deze app biedt uitkomst

Omgaan met iemand die dementeert, kan voor familie en vrienden erg moeilijk zijn. Dementie of alzheimer treft niet alleen het geheugen, maar beïnvloedt ook het gedrag en de emoties van degene die eraan lijdt. Om familie en vrienden beter te ondersteunen, heeft Peter Spijkers een speciale app ontwikkeld.

Spullen in de diepvries "Thuis ging het niet meer. Hij vergat dingen, vertelde vaak dezelfde verhalen en stopte spullen in de diepvries die daar niet thuishoren. Soms kregen ze er ruzie over", vertelt Monique, terwijl haar schoonouders samen met andere bewoners koffie drinken in de grote woonkamer van De Gelukshoeve.

Peter is ook initiatiefnemer van De Gelukshoeve, een kleinschalige woonvoorziening en dagopvang in Diessen. De schoonouders van Monique Verboven wonen daar sinds een paar maanden omdat haar schoonvader aan het dementeren is.

Sinds kort gebruikt Monique een speciale app om haar schoonvader beter te leren begrijpen en om beter om te gaan met zijn ziekte. "Hij leeft in het verleden en denkt soms dat hij ruzie heeft met iemand van dertig jaar geleden. Ik vind het erg moeilijk om daarop te reageren. Toen ik daarover vragen stelde aan de app, kreeg ik vijf heel goede tips: blijf rustig, probeer hem af te leiden, ga niet in discussie, overtuig hem niet dat het niet waar is en probeer mee te bewegen. Dat helpt me echt," vertelt Monique.

Gebrekkige zorg

De app is bedacht door Peter Spijkers. Peter was ondernemer en ICT’er, maar ergerde zich aan de gebrekkige zorg voor dementerenden. Vijf jaar geleden ontstond daarom het idee voor zorgcentrum De Gelukshoeve, speciaal voor mensen met dementie. Twee jaar geleden kwamen de eerste bewoners, en inmiddels wonen er elf mensen met alzheimer of andere vormen van dementie.

"De app geeft inzicht in de belevingswereld van mensen met dementie", legt Peter uit. "Zij keren in gedachten vaak terug naar hun jeugd of kinderen. Daar moet je bij aansluiten."

Kunstmatige intelligentie

De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en is sinds half december beschikbaar. De vragen die gebruikers stellen, helpen om de antwoorden continu te verbeteren. "Elke dag voeden we het systeem met nieuwe informatie. Hierdoor geeft de app op termijn betere antwoorden", zegt Peter.

Monique werkt vaker met mensen met alzheimer of dementie, maar ziet de app vooral als een waardevolle ondersteuning. "Voor familie en vrienden die niet gewend zijn om met dementie om te gaan, is het echt een fijn hulpmiddel. Je krijgt antwoorden waar je echt iets aan hebt."

Wil je zelf vragen stellen aan de app? Dat kan via: Alzheimer.App.