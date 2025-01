Op deze middelbare school krijgen leerlingen een tussenjaar

In het onderwijs gaat het niet altijd om sneller, maar om beter, vinden ze op het Hooghuis Stadion in Oss. Middelbare scholieren kunnen sinds dit schooljaar in plaats van direct door te stromen naar het tweede leerjaar, een extra jaar nemen, het zogeheten Stadion Tussenjaar. “Ik ga nu met meer vertrouwen het tweede jaar in”, zegt leerling Jim (13).

Daarom heeft de school een speciaal tussenjaar na de brugklas geïntroduceerd. In dat schooljaar ligt de focus op het verbeteren van die basis. “Cijfers zijn niet altijd het belangrijkste, het gaat ook om de ontwikkeling van een kind”. Na het tussenjaar kiezen de leerlingen of ze op vmbo-tl-niveau naar het tweede jaar gaan of alsnog een stapje terug doen naar vmbo-kader.

“Maar dat is vaak niet de oplossing. De meeste leerlingen hebben namelijk geen problemen met de inhoud, maar ze lopen vast bij de vaardigheden die ze nodig hebben om goed te kunnen leren”, zegt Van Eggelen. “Als ze blijven zitten, krijgen ze dezelfde lesstof opnieuw. Maar ze leren niet hoe ze deze vaardigheden kunnen verbeteren. Dit zorgt ervoor dat ze later opnieuw vastlopen.”

Sinds begin dit schooljaar zitten zeventien leerlingen in de tussenjaarklas. Eén van hen is de 15-jarige Ishana. “Ik heb liever dat ik nu bewust vijf jaar over mijn vmbo-diploma doe, dan dat ik na vier jaar nog steeds moeite heb met sommige vakken en zak voor mijn eindexamens”, zegt ze.

Ook haar klasgenoot Jim (13) koos voor het tussenjaar. “Ik had wel over kunnen gaan naar het tweede jaar, maar dat was met de hakken over de sloot. Dat wilde ik niet, want dan zou ik dit schooljaar weer in de knel komen”, vertelt hij. “Nu ga ik met veel meer vertrouwen het volgend schooljaar tegemoet.”

De leerlingen herhalen lesstof uit het eerste jaar, maar werken dus ook aan belangrijke vaardigheden zoals plannen, samenwerken en zelfvertrouwen opbouwen. “Ik schoof huiswerk en opdrachten maken vaak voor me uit. Daardoor kreeg ik stress in de laatste weken van het vorige schooljaar. Nu krijg ik daar hulp bij”, zegt Jim. Zijn klasgenoot Ishana vult hem aan. “We zitten met minder kinderen in een klas, waardoor we veel meer tijd en uitleg krijgen bij de dingen waar we moeite mee hebben. Bij mij was dat wiskunde, dat vak begrijp ik nu veel beter.”