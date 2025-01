Bosz is kritisch op PSV, maar ziet ook deze positieve karaktertrek

“Er moeten een heleboel dingen beter en we zijn van plan om dat te doen", aldus PSV-trainer Peter Bosz. Hij is kritisch op zijn ploeg na het 2-2 gelijkspel tegen AZ en de zwaarbevochten 5-4 overwinning in de beker op Excelsior. “Alle spelers hebben eerder laten zien dat ze een hoger niveau aan kunnen tikken.”

“Wat mensen weleens vergeten is dat we vorig seizoen ook niet altijd geweldig speelden. De prestaties waren niet normaal goed, maar dat is als normaal aangenomen. Iedere wedstrijd moeten wij keihard werken. Ik zie dat op het veld en dat is de basis om het hoge niveau weer aan te tikken. De jongens willen allemaal laten zien dat ze horen te spelen.”

Zo moet het rendement omhoog, speltechnisch was het niet goed genoeg, maar ook bijvoorbeeld hoe de ploeg verdedigend stond bij spelhervattingen. “We weten precies waar we aan moeten werken. Ik kan er ook positieve dingen uithalen. Nooit opgeven is een karaktertrek in dit team.”

De komende weken worden druk voor PSV. Zo staat komende zaterdagavond PEC Zwolle op het programma en drie dagen later wacht in Belgrado het belangrijke Champions League-duel met Rode Ster. “Echt scherp trainen zit er niet in. Tussen de wedstrijden door trainen we vooral scherp met de jongens die geen of weinig minuten hebben gemaakt. Verder is het vooral herstellen met de basisspelers.”

In Zwolle kan Bosz beschikken over een grotendeels fitte selectie. Sergiño Dest, Adamo Nagalo en Couhaib Driouech ontbreken nog, Isaac Babadi is bijna weer terug om in actie te komen.

“Vanwege ons drukke programma kijk ik naar alle spelers hoe ze er fysiek voor staan. Lichte klachten mogen niet uitmonden in een blessure.”

Mogelijk dat Bosz voor het eerst een beroep doet op de Bosnische aanvaller Esmir Bajraktarevic. “Hij heeft pas een paar keer meegetraind, het is nog heel vroeg om iets over hem te zeggen. In een ideale wereld had ik hem in laten vallen tegen Excelsior, maar die mogelijkheid deed zich niet voor. We nemen hem wel mee naar Zwolle.”