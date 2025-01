Meisje (16) aangehouden voor oplichten van hoogbejaarde man

Een 16-jarig meisje uit Breda is aangehouden voor het oplichten van een hoogbejaarde man uit Maasdam. Dat meldt de politie. Het meisje deed zich voor als een medewerker van de bank en ze vertelde de man dat er iets mis was met zijn bankrekening. Zo wist ze hem over te halen om zijn pinpas en pincode af te geven. Daarna heeft ze honderden euro's van zijn bankrekening gestolen.

Dat gebeurde op 30 oktober afgelopen jaar. De zaak is verschillende keren aan bod geweest in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Dat gebeurde op 5 december voor het eerst met geblurde foto's van de verdachte. Dat gebeurde omdat de politie er al vanuit ging dat het om een minderjarige verdachte ging. Dan is de afspraak dat verdachten geblurd worden. Er gebeurde echter niets, het meisje meldde zich niet en er kwamen geen bruikbare tips. Het meisje is daarom op 19 december herkenbaar in beeld gebracht bij Bureau Brabant. Daarna kreeg de politie meerdere tips die wezen naar het zestienjarige meisje. Daarna heeft ze zichzelf gemeld. Het Openbaar Ministerie zal bepalen of en wanneer er een rechtszaak komt.