Man (35) sluit ex op en mishandelt haar: 18 maanden celstraf en tbs

Een 35-jarige man uit Tilburg heeft zijn ex-vrouw meerdere keren bedreigd en mishandeld. Dat ging een keer zelfs zo ver dat hij haar huis binnendrong, haar meenam naar zijn eigen huis, haar mishandelde en opsloot. Het slachtoffer mocht zijn woning pas de volgende dag weer verlaten. De rechtbank veroordeelt de man vrijdag voor vrijheidsberoving, bedreiging, huisvredebreuk en mishandeling tot een gevangenisstraf van 18 maanden en tbs met dwangverpleging.

Op 8 maart 2024 ging de man het huis van het slachtoffer in en nam haar mee naar zijn eigen huis in Tilburg. De vrouw werd mishandeld en in het huis opgesloten. De man liet haar de volgende dag pas gaan om boodschappen te doen. Dit was niet de eerste keer dat de man het slachtoffer mishandelde en bedreigde. Dit gebeurde in 2023 ook al meerdere keren, terwijl ze getrouwd waren.

Eerder kreeg de man al contactverboden en een enkelband. Daar hield hij zich niet aan en uiteindelijk werd de man gearresteerd. Tijdens zijn voorarrest gaf hij, ondanks een contactverbod, alsnog opdracht aan een familielid om het slachtoffer meerdere berichten te sturen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man lijdt volgens deskundigen aan een stoornis en daarom vindt de rechtbank dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de feiten pleegde. Hij moet 18 maanden de gevangenis in. Ook ziet de rechtbank geen andere mogelijkheid dan het opleggen van tbs met dwangverpleging.

Verder is er een maatregel opgelegd waardoor het mogelijk is om de man na zijn tbs onder toezicht te stellen. En hij moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan het slachtoffer.