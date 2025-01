Run op kunstwerken die op zolder lagen te verstoffen

Kunst van de gemeente Sint-Michielsgestel, die al jaren stond te verstoffen op zolder, is zaterdag in de verkoop gegaan. In de raadszaal konden mensen kijken en kopen. En dat was een groot succes want rond het middaguur was bijna alles al verkocht.

Ruim twee uur na de opening is de voorraad kunst al aardig geslonken: "We hadden ongeveer honderd werken te koop. De kunstwerken waren ooit aangekocht voor de verschillende gemeentehuizen, nog voor de gemeentelijke fusie", zegt Dian Langenhuizen van de gemeente Sint-Michielsgestel: "We willen het vooral teruggeven aan de gemeenschap. Kunst is er om gezien te worden en niet om op zolder te zetten." De drukte had zij niet verwacht: "Nee, ik was echt verrast. Er stond een rij om af te rekenen." Aandenken aan de jeugd

Bibi Silvertand is een van de gelukkigen die iets op de kop heeft kunnen tikken. "Ik was niet naar iets speciaals op zoek, maar heb een heel mooi schilderij gevonden van de toren van Sint-Michielsgestel. Ik ben hier geboren en opgegroeid en heb ook bij de gemeente gewerkt. Dus ik vind het een enorm mooi aandenken aan zowel het werk als aan mijn jeugd. Ik zag het schilderij staan en dacht, dat neem ik mee". Voor 85 euro mocht ze het meenemen.

De kunst wordt op waarde geschat (Foto: René van Hoof)

Niet iedereen vind iets van zijn gading. Sjef van Veldhoven is actief bij de heemkundekring en komt net binnen met zijn fototoestel: "Ik kom echt alleen maar even nieuwsgierig kijken of er ook schilderijen zijn van oud Gestel, daar ben ik in geïnteresseerd als heemkundige. Ik heb echt nog niets zien hangen waarvan ik denk dat wil ik hebben. Dus ik kijk maar eens rustig rond en daarna ga ik boodschappen doen".

Allerlei kunstobjecten werden aangeboden (Foto: René van Hoof)