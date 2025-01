Pijnlijke avond PSV: verlies bij PEC Zwolle doet titelstrijd weer opleven

PSV heeft voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd in de Eredivisie verloren. Het laaggeklasseerde PEC Zwolle zette de koploper met 3-1 te kijk. PSV verloor eerder bij Ajax (3-2) en sc Heerenveen (1-0).

Het lange tijd ongenaakbare PSV is al een tijdje op zoek naar de juiste vorm. Vorig weekeinde wist de regerend kampioen in het thuisduel met AZ een nederlaag kort voor tijd te voorkomen (2-2) en dinsdag stelde PSV in de achtste finales van de KNVB-beker flink teleur tegen eerstedivisionist Excelsior. Na een achterstand van 3-1 ontsnapten de Brabanders aan uitschakeling, door na verlenging met 5-4 te winnen.

Gebrek aan scherpte

Trainer Peter Bosz wees op een gebrek aan scherpte, maar had het gevoel dat het incidenten waren. De Apeldoorner zal nu toch moeten onderkennen dat er sprake is van een structureel probleem.

Bij PEC Zwolle is het al een tijd onrustig, vooral op bestuurlijk en organisatorisch vlak. Ook de prestaties op het veld vallen al een tijd tegen. Tegen PSV kende de thuisploeg een droomstart. Filip Krastev schoot de bal in de tweede minuut van flinke afstand via de binnenkant van de paal in het doel. PSV mocht zich die treffer zelf aanrekenen. Rechtsback Richard Ledezma speelde de onder druk staande Jerdy Schouten ongelukkig in, met balverlies tot gevolg.

Strafschop gemist

Johan Bakayoko maakte in de 25e minuut, met een geplaatst schot in de bovenhoek, gelijk: 1-1. Waar PSV normaal gesproken vaak doordrukt in dat soort situaties, gebeurde dat nu niet. Aanvoerder Luuk de Jong schoot een strafschop naast. Zwolle kwam in de slotfase van de eerste helft opnieuw op voorsprong. Na een hoekschop kreeg Krastev de bal voor zijn voeten, waarna hij doeltreffend uithaalde: 2-1.

Wissels

Toen verbetering na rust uitbleef, bracht Bosz na een uur spelen Noa Lang, Ricardo Pepi en Ismael Saibari in de ploeg. Zwolle wankelde, maar bleef overeind. Aan de andere kant kopte invaller Nick Fichtinger in de 79e minuut de 3-1 binnen, maar Dylan Mbayo stond hinderlijk buitenspel.

Pepi kopte daarna nog tegen de lat, waarna Dylan Vente de zege voor Zwolle diep in blessuretijd met de 3-1 veiligstelde.

Ajax kan zondag bij winst op sc Heerenveen de achterstand op PSV verkleinen tot een punt.

LEES OOK: PSV'er Malik Tillman lange periode uitgeschakeld