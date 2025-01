Willem II-trainer roemt deze dominante speler: 'Hij zet enorme stappen'

Willem II-trainer Peter Maes had na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord het gevoel dat de landelijke pers het 1-1 gelijkspel een gestolen punt vond. Zelf was de Belg tevreden over zijn ploeg, met middenvelder Ringo Meerveld als één van de uitblinkers bij de Tilburgers. "Aan de bal is hij zo dreigend en dominant."

Meerveld is ongetwijfeld bezig aan zijn laatste seizoen bij Willem II. De 22-jarige Bosschenaar is niet meer te houden en zijn naam staat op verlanglijstjes van grotere clubs. Maes maakt zich geen zorgen over een mogelijk snel vertrek van de middenvelder. "Als je ook tegen Feyenoord weer ziet wat hij laat zien, hij zet enorme stappen. Aan de bal, maar ook verdedigend. Ringo is een voorbeeld dat met onze werkwijze jonge jongens zich bij Willem II kunnen ontwikkelen."

Maes was tevreden over de sportieve revanche na de 6-2 nederlaag vorige week tegen FC Twente. "We hebben heel goed gereageerd. De trainingsweek was al veel beter dan vorige week. Dit punt geeft een boost. We zijn bezig met het ontwikkelen van een Willem II-dna. Onze ambitie is om meer balbezit en meer dominantie te tonen, maar het begint bij een goede organisatie en hard werken. Af en toe word je dan teruggefloten door een nederlaag, maar daar leer je van."

De Belg had onder andere lovende woorden over voor linksback Rúnar Thór Sigurgeirsson, ondanks dat de IJslander het met vlagen lastig had met vleugelaanvaller Anis Hadj Moussa. En uiteraard was hij te spreken over Jesse Bosch, die voor de derde keer dit seizoen op schitterende wijze scoorde.