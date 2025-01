112-nieuws: gewonde bij botsing in Tilburg • stationsbeveiliger geslagen

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.15 Ruiten café Breda vernield Aan de zijkant van café Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt in Breda zijn meerdere ruiten vernield. Een buurtbewoner hoorde diverse harde geluiden en waarschuwde de hulpdiensten. De politie heeft de zijkant van het café afgezet en doet onderzoek. Lees hier meer. Foto: Perry Roovers/SQ Vision Foto: Perry Roovers/SQ Vision

05.34 Brand verwoest huis Den Bosch Een huis aan de Acaciasingel in Den Bosch is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur begon bij een auto. Die rolde tegen het huis aan. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting want op de plek waar de auto geparkeerd stond, lag een aanmaakblokje op de grond. Lees hier meer. Foto: Bart Meesters Foto: Bart Meesters

03.58 Gewonde bij botsing auto's Tilburg Een automobilist raakte afgelopen nacht gewond op de kruising van de Stappegoorweg met de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Twee auto's kwamen daar rond halfdrie 's nachts in botsing. Vermoedelijk negeerde een van de bestuurders een rood verkeerslicht. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Door de klap belandde een van de auto’s op de middenberm aan de overkant van de weg. De andere auto kwam tot stilstand op de rijbaan in tegenovergestelde richting. De gewonde bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

02.07 Drie auto's door brand beschadigd Op een parkeerplaats aan de Pettelaar in Oosterhout zijn afgelopen nacht drie auto's door brand beschadigd: twee personenauto’s en een bestelbus. De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de auto's verloren gingen. De politie doet onderzoek. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

23.59 Brand verwoest bestelbus Breda Een bestelbus brandde gisteravond uit aan de Gasthuisvelden in Breda. De bestelbus was geparkeerd op de parkeerplaats voor het oude belastingkantoor. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de bestelbus verloren ging. Foto: Perry Roovers/SQ Vision Foto: Perry Roovers/SQ Vision

23.09 Beveiliger geslagen op station Een beveiliger is gisteravond geslagen op het station van Tilburg. De beveiliger probeerde een dronken man tegen te houden. Die man had hij al eerder aangesproken omdat deze tegen reizigers opliep. De dronken man werd verzocht buiten het station te wachten tot hij weer nuchter zou zijn. Foto: Instagram NS Veiligheidsservice Toen de man drie kwartier later voor de tweede keer werd aangesproken, reageerde deze agressief. De dronken man is aangehouden door de politie.

23.02 Aanhouding automobilist Een 21-jarige automobilist uit Helmond is gisteravond laat aangehouden door de politie. Agenten zagen hem in Nuenen met de telefoon in zijn hand langs hen rijden. Toen ze hem aanhielden, bleek de man onder invloed van drugs. Daarnaast lag de kofferbak van zijn auto vol vapes. Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant