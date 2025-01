Brand verwoest huis, vuur begon bij auto waarbij aanmaakblokje lag

Een huis aan de Acaciasingel in Den Bosch is zaterdagnacht door brand verwoest. Het vuur begon bij een auto. Die rolde tegen het huis aan. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting want op de plek waar de auto geparkeerd stond, lag een aanmaakblokje op de grond.

Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. Ze zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze rook hadden binnengekregen.

Foto: Bart Meesters

Woonkamer en hal zwart geblakerd

De schade aan het huis is groot. Het raam aan de voorkant is kapot en heel de woonkamer en de hal zijn zwartgeblakerd. Van een scooter die voor het huis geparkeerd stond, is weinig over. Ook de auto, die vermoedelijk nog in de versnelling stond waardoor deze tegen het huis aan rolde, brandde volledig uit. Ook het huis van de buren liep rook- en roetschade op door de brand.

Foto: Bart Meesters

Commotie

Buurtbewoners schrokken zaterdagnacht wakker van alle commotie. Een buurvrouw, die de brandweer belde, vertelt nooit eerder zoiets in deze straat te hebben meegemaakt. "Iedereen hier kent elkaar, dit is een rustige en gemoedelijke buurt." Een bergingsbedrijf heeft de auto zaterdagnacht weggesleept. De politie doet onderzoek. In de loop van de zondag vindt een buurtonderzoek plaats.