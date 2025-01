Na eerdere explosies nu molotovcocktails bij Boerke Verschuren

Aan de zijkant van café Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt in Breda is zondagochtend geprobeerd om brand te stichten. Er zijn meerdere ruiten vernield, maar er brak geen brand uit. Volgens de politie gaat het om een mogelijke molotovcocktail. Een 18-jarige man uit Breda is later opgepakt. Vrijdag en in december was het ook al raak bij het café.

Een buurtbewoner hoorde zondagochtend diverse harde geluiden en waarschuwde de hulpdiensten. De politie heeft de zijkant van het café afgezet en doet onderzoek. Tweede keer

Twee dagen eerder, vrijdag iets voor zeven uur 's ochtends, werd er ook al bij het café geprobeerd om brand te stichten. Ook toen werd er volgens de politie 'vermoedelijk' een molotovcocktail door de ruiten naar binnen gegooid. Ook toen brak er geen brand uit. LEES OOK: Beelden van nachtelijke explosies bij café: twee enorme knallen Eind december veroorzaakten explosieven iets na vier uur 's nachts een enorme ravage. Door die klap sneuvelden er ruiten van de uitgaansgelegenheid en andere gebouwen in de straat. Ook ontstond er brand achter de voordeur van het café. Er raakte niemand gewond. Dader

Er was zondag een signalement van een mogelijke dader verspreid. "Korte tijd later wisten we een 18-jarige man uit Breda aan te houden. Zijn rol in deze zaken wordt onderzocht", meldt de politie.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

'Geen criminele bende'

Eigenaar van de zaak is Johan de Vos, hij is ook voorzitter van Koninklijke Horeca Breda. In theorie kan de gemeente zijn pand sluiten, wat soms na explosies gedaan wordt. Toch was De Vos daar eind december niet bang voor. "Ik ben een simpele kroegbaas, ik zie daar geen aanleiding voor. Dit is een van de meest chique wijken van Breda, dus zeker geen criminele bende."

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Foto: Perry Roovers/SQ Vision