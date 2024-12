Beelden van nachtelijke explosies bij café: twee enorme knallen

De explosieven die in de nacht van vrijdag op zaterdag voor een enorme ravage zorgden bij een café in Breda niet voor één, maar voor twee enorme knallen. Dat is te zien op beelden die rondgaan.

Iets na vier uur 's nachts ging het mis bij Café Boerke Verschuren op de Ginnekenmarkt in Breda. Op beelden is te zien hoe explosieven voor een enorme knal zorgen. Een paar seconden later volgt een tweede knal. 'Geen criminele bende'

Door de klap zijn er ruiten van de uitgaansgelegenheid gesneuveld, maar ook ramen van andere panden in de straat. Ook ontstond er een kleine brand achter de voordeur van het pand. Er is niemand gewond geraakt. Eigenaar van de zaak, Johan de Vos, is niet bang dat zijn café dicht moet na de explosies: "Ik ben een simpele kroegbaas, ik zie daar geen aanleiding voor. Dit is ook een van de meest chique wijken van Breda. Dus zeker geen criminele bende." DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Buurtbewoners reageren geschrokken op de explosie Kroegbaas Johan de Vos was in Frankrijk toen het gebeurde